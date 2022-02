Vulcano: riunione su emissioni gas con Curcio e Musumeci

(ANSA) - LIPARI, 15 FEB - Una riunione di esperti per fare il punto sull'emissione di gas a Vulcano è in corso nell'isola delle Eolie. Vi partecipano, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, i capi dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, e regionale, Salvo Cocina, il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, e il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni. Presenti anche Franco Italiano e Mauro Coltelli per l'Ingv e, per i vigili del fuoco, il direttore regionale, Ennio Aquilino, e il comandante provinciale di Messina, Salvatore Tafaro (ANSA).