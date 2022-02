Sicilia:De Luca,io candidato e creo movimento meridionalista

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - Dopo le dimissioni di ieri notte da sindaco di Messina, Cateno De Luca con mascherina blu con la scritta "sindaco di Sicilia" da oggi è ufficialmente candidato alla presidenza della Regione siciliana. "Tra qualche giorno comincio il mio tour dell'Isola, stiamo lavorando alle liste: l'approdo finale è la creazione di un movimento meridionalista e autonomista senza alcun pregiudizio di dialogo - dice De Luca in conferenza stampa all'Assemblea siciliana, insieme al deputato del suo movimento Danilo Lo Giudice - Le nostre proiezioni ci danno in una forchetta tra il 15 e il 20 per cento. Lo dico subito: non mi ritiro e non faccio il secondo a nessuno, nonostante qualcuno me lo abbia proposto".

"Io sono corteggiato, ma non faccio il profumiere - aggiunge - Non mi sto mettendo in vetrina perché devo essere cercato. Ds solo rappresenta un polo, dall'altro c'è quel che resta del centrodestra e poi il Pd e M5s che se si presentano uniti forse hanno qualche possibilità di vincere altrimenti vinco io".

