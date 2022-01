Strage Licata, assassino agonizzante trasferito in ospedale

(ANSA) - PALERMO, 26 GEN - Non è morto Angelo Tardino, 48 anni, l'uomo che ha sterminato la famiglia a Licata uccidendo il fratello, la cognata e due nipotini. I carabinieri pensavano in un primo momento che fosse deceduto dopo essersi sparato un colpo di pistola, ma successivamente hanno scoperto che l'uomo respirava ancora. Tardino, che è agonizzante, è stato intubato e trasferito in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono gravissime. (ANSA).