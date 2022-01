Agrigento "arancione", sindaco chiude scuole

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, con una nuova ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole e la proroga della didattica a distanza per una settimana per l'emergenza pandemica. La decisione è stata presa nonostante ieri il Tar avesse bocciato un precedente provvedimento del primo cittadino sospendendone l'efficacia. I cittadini che avevano fatto ricorso al tribunale amministrativo contro la prima ordinanza, ricorso accolto dai giudici, stanno già preparando una nuova impugnazione e predisponendo un esposto al Prefetto e alla Procura "affinchè - dicono - il sindaco non ritenga di essere fuori dallo Stato italiano". Ma da oggi Agrigento, come Trapani e Messina, è in zona arancione. Il sindaco Francesco Miccichè ha quindi sospeso le lezioni in presenza, demandando la possibilità di didattica a distanza ai vari istituti scolastici, come previsto da un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.