Restaurato antico crocifisso Duomo di Monreale

(ANSA) - PALERMO, 11 DIC - Il Crocifisso ligneo policromo del '500 del Duomo di Monreale ha riacquistato la sua drammatica bellezza dopo un restauro durato quattro anni. Il recupero del capolavoro di cui non si conosce l'autore è stato curato dal prof. Gaetano Correnti per conto della Sovrintendenza ai Beni culturali di Palermo e della Curia di Monrerale. L'operazione è stata cofinanziata dalla Fondazione Sicilia. Dal 13 dicembre al 10 gennaio 2022 l'opera sarà esposta a villa Zito e sarà affiancata da una videoinstallazione realizzata per l'occasione.

Il crocifisso venne commissionato sul finire del XVI secolo dal cardinale arcivescovo Ludovico II De Torres, mecenate romano, che anche attraverso quest'opera volle ribadire la propria adesione alla Riforma del Concilio di Trento.

L'arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi, e l'arciprete del Duomo normanno, don Nicola Gaglio, hanno voluto che l'opera venisse ora restaurata con un lavoro delicato di montaggio e smontaggio, di consolidamento delle parti lignee e di riparazione di microlesioni. "Non è stata un'impresa facile, e i tempi del restauro lo dimostrano: ma alla fine - dice il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore - il lavoro di squadra e la volontà di condividere con la collettività un frammento di bellezza hanno avuto la meglio".

(ANSA).