Droga: processo per 'piazze di spaccio', 8 condanne a Catania

(ANSA) - CATANIA, 03 DIC - Otto condanne per complessivi 68 anni e 8 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, ma esclusa l'aggravante mafiosa. E' la sentenza del Gup di Catania, Luigi Barone, a conclusione del processo, celebrato col rito abbreviato, nato dalle inchiesta su indagini dei carabinieri su un gruppo che gestiva tre 'piazze di spaccio', due in città e una a Francofonte (Siracusa), culminate con l'esecuzione di sei arresti eseguiti il 27 febbraio del 2020. A rappresentare l'accusa in aula è stata la Pm Antonella Barrera del pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo.

Il Gup Barone ha condannato Rosario Ragonese (20 anni di reclusione), Federico Silicato (11 anni), Sebastiano Castiglia (8 anni), Gaetano Maurizio Girone (10 anni), Gaetano Spataro (3 anni), Salvatore Musumeci (7 anni), Sebastiano Miano (5 anni) Alfredo Blancato (4 anni e 8 mesi). Il Giudice ha disposto la confisca e la distruzione dei beni sequestrati e ha revocato misure cautelare per Gaetano Spataro. (ANSA).