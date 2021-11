Associazione ex Deputati Ars: La Placa confermato presidente

(ANSA) - PALERMO, 30 NOV - Rino La Placa è stato confermato -per il triennio 2021-2024- alla guida dell' Associazione ex Deputati dell'Ars dal Comitato Direttivo, recentemente rinnovato. E' stato confermato, altresì, il Consiglio di Presidenza, che risulta formato da Bernardo Alaimo e Franco Piro, vicepresidenti, Manlio Mele, segretario e Mommo Giuliana, tesoriere.

L'Associazione riunisce gli ex deputati ARS di ogni formazione politica ed è stata fondata da Giuseppe Alessi, primo presidente della Regione, a cui è succeduto Mario Fasino.

L'Associazione svolge, prevalentemente, attività culturale mediante varie iniziative di approfondimento e di confronto su temi riguardanti la Sicilia. (ANSA).