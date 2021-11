A Padre Cosimo Scordato il Premio delle Associazioni 2020

(ANSA) - PALERMO, 27 NOV - Si svolgerà martedì 30 novembre alle 18:00, nella Chiesa Anglicana Holy Cross di via Roma 469 a Palermo, la cerimonia di consegna del Premio delle Associazioni 2020, XVI edizione, a Padre Cosimo Scordato che ha recentemente lasciato il suo compito di rettore della Chiesa di San Francesco Saverio nel quartiere dell'Albergheria, esercitato ininterrottamente per 35 anni. Il Premio viene assegnato ogni anno dal Forum delle Associazioni a "personalità della cultura che abbiano partecipato alla vita sociale, artistica, economica, scientifica in Sicilia e che abbiano operato con manifesti vantaggi per la collettività".

Con il conferimento del premio la commissione del Forum delle Associazioni (composta da Associazione Amici dei musei siciliani, Associazione nazionale insegnanti di Storia dell'arte, Associazione dimore storiche italiane, Italia nostra, Fondazione Salvare Palermo e dai premiati delle precedenti edizioni) ha inteso riconoscere l'eccezionale impegno sociale che don Cosimo ha dedicato per 35 anni a uno dei quartieri più degradati e abbandonati della città, l'Albergheria. A lui si devono l'instancabile lavoro di accoglienza e le tante attività di integrazione rivolte alla popolazione di migranti insediatasi nel tempo, in armonia con la naturale vocazione della città a definirsi "multietnica" e "multiculturale e incentivando la formazione di entità associative dedicate al riscatto del quartiere. Oltre a esercitare il servizio di rettore della Chiesa e la cura pastorale del territorio, don Cosimo Scordato è un apprezzato studioso, insegna "teologia sacramentale"presso la Facoltà teologica di Sicilia ed "Estetica teologica" all'interno del corso di laurea in Arte sacra promosso dall'Accademia di Belle Arti di Palermo, oltre ad aver diretto presso la stessa Facoltà la cattedra "per l'arte cristiana" intitolata a Rosario La Duca.

Come di consueto il premio verrà consegnato da chi lo ha ricevuto nella precedente edizione, in questo caso da Francesca Spadafora. (ANSA).