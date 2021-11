"Io posso: due donne sole contro la mafia", Pif incontra studenti

(ANSA) - PALERMO, 26 NOV - Sviluppo dei valori della legalità. E' in questa ottica che il Liceo De Cosmi di Palermo, il 30 novembre e il 2 dicembre, organizza al cinema De Seta, presso i Cantieri culturali della Zisa, un incontro con Pif, coinvolgendo gli studenti di alcuni Istituti superiori della città. Le due giornate si inseriscono all'interno dell'attività di lettura proposta dalla libreria Modus Vivendi. Come ogni anno infatti anche il Liceo " De Cosmi" ha aderito alla proposta della libreria di leggere un libro ed incontrare successivamente l'autore. Quest'anno uno dei libri scelti è stato "Io posso: due donne sole contro la mafia", di Marco Lillo e Pierfrancesco Di Liberto, in arte Pif. "La storia delle due sorelle Maria Rosa e Savina Pilliu , che finiscono al centro di una tenaglia terribile: da una parte c'è la mafia, dall'altra lo Stato. - spiegano gli autori - La mafia le perseguita, lo Stato non le considera vittime". "In un'ottica di collaborazione educativa comune, - afferma il Dirigente scolastico del Liceo De Cosmi, Antonino Sciortino - , abbiamo chiesto al Presidente della V circoscrizione Fabio Teresi, che si è fatto promotore della nostra istanza con l'Assessorato, di potere utilizzare il cinema per due giorni, così da permettere anche ad altre scuole di usufruire dello spazio scelto, vista la grande richiesta di partecipazione a questa iniziativa e la necessità di avere uno spazio ampio per via dell'emergenza pandemica. Credo che questo sia un esempio di modello di sinergia e di cooperazione tra cultura e Istituzioni, tra Scuola ed amministrazione comunale, tra cultura ed attualità, - continua Sciortino -.La nostra azione didattica è sempre stata indirizzata allo sviluppo della coscienza civile dei nostri ragazzi, all'insegna della legalità". Prima dell'incontro, gli alunni visiteranno anche gli spazi dei Cantieri culturali. Parteciperanno all'incontro gli alunni del Liceo Cannizzaro, il giorno 30 novembre e Il 2 dicembre sarà la volta degli studenti del De Cosmi e del Nautico. (ANSA).