Migranti: altri 2 sbarchi a Lampedusa

(ANSA) - AGRIGENTO, 17 OTT - Altri due gruppi di tunisini sono arrivati a Lampedusa. Sulla prima carretta del mare viaggiavano in 38, tra cui 3 donne e 9 minori, di cui 7 non accompagnati. Sulla seconda c'erano invece 33 persone, tra cui due minori non accompagnati. Anche loro dopo i primi controlli sanitari sono stati condotti nell'hotspot. Da stanotte a Lampedusa, complessivamente, si sono registrati 4 approdi con un totale di 102 persone. (ANSA).