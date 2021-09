Di Maio, la ripresa guarda al Sud, 100 miliardi nel Pnrr

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Sono disponibili 100 miliardi di euro per il Sud" nell'ambito del Pnrr. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo agli Stati generali dell'Export in corso a Marsala. Di Maio sottolinea "le opportunità offerte dalla ripresa, nel quadro del Pnrr, con uno sguardo specifico al Mezzogiorno", ricordando che "nel quadro più complessivo di circa 230 miliardi. Per il Sud sono disponibili circa 100 miliardi di euro". Ma il ministro insiste: "dobbiamo essere in grado di intercettarli con progetti e di spenderli". (ANSA).