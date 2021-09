Festival Teatri Pietra, 'Battiato tribute' nella sua Catania

(ANSA) - CATANIA, 23 SET - Il concerto 'Franco Battiato Tribute' dedicato al 'maestro' scomparso lo scorso 18 maggio, chiuderà, il prossimo 27 settembre, l'edizione 2021 del Festival Lirico Teatri di Pietra. L'omaggio, con inizio alle 20.30, si terrà nel Teatro Greco Romano di Catania, l'ultimo palcoscenico dove si è esibito il cantautore siciliano. Sarà l'ensemble orchestrale residence del Festival Lirico dei teatri di Pietra diretto da Francesco Costa, con la partecipazione di Rita Botto e Daniela Spalletta e dell'attrice Lucia Sardo.

La musica trasversale e ricca di contaminazioni di Battiato, le sue composizioni poetiche e profondamente spirituali rivivranno nuovamente nel suggestivo anfiteatro situato nel centro della sua amata Catania, proprio tra le millenarie rocce "nere" dell'Odeon etneo, dove il 17 settembre del 2017 si esibì per l'ultima volta il pubblico con la sua opera "Messa Arcaica".

Il tributo conclude la terza edizione del Festival Lirico Teatri di Pietra, ideato e prodotto dal Coro Lirico Siciliano. Più di 20 spettacoli sono stati organizzati in preziosi siti siciliani come il Teatro antico di Taormina, la Valle dei Templi di Agrigento, il Teatro Greco di Tindari, il Teatro Greco di Siracusa, il Parco archeologico e la Villa Romana di Piazza Armerina, il Teatro greco di Palazzolo Acreide, le Mura Timoleontee di Gela, l'Anfiteatro di Centuripe e il Castello di Motta Santa Anastasia. (ANSA).