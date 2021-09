Panchina pubblica rubata nel siracusano, denunciato 79enne

(ANSA) - AUGUSTA, 19 SET - Le ricerche sono iniziate lunedì scorso per ritrovare una panchina pubblica rubata in Via Pertini ad Augusta (Siracusa). Al termine delle indagini un uomo di 79 anni è stato denunciato, con l'accusa di essere l'autore del furto, dagli agenti del commissariato. (ANSA).