Ponte Stretto: Giovannini, anche incentivi per collegamenti

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Per migliorare" gli aspetti che dovrebbero velocizzare l'attraversamento dello Stretto di Messina, "è possibile migliorare la gestione unitaria e integrata dei servizi di mobilità passeggeri sullo Stretto, sistematizzare le norme applicabili alle diverse tipologie di servizi coinvolti e definire degli incentivi per i collegamenti merci e passeggeri nel quadro della continuità territoriale". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera sull'attraversamento stabile dello Stretto di Messina.

