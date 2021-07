Arte: a Erice mostra pittura nella Torretta Pepoli

(ANSA) - ERICE, 26 LUG - Una mostra in un posto suggestivo: la torretta Pepoli di Erice, utilizzata da Agostino Pepoli per accogliere amici letterati del tempo e come luogo di studio per le sue ricerche archeologiche. "Festina lente: il segno di un percorso sospeso nel tempo" è la mostra personale dell'artista trapanese Massimiliano Errera che si inaugura venerdì, alle 18,30. L'esposizione raccoglie un nucleo di opere recenti, realizzate tra il 2020 e il 2021. I curatori, Alessandra Infranca, docente di Storia dell'Arte e affermata critica dell'ambito contemporaneo, e Tony Agueci, architetto e co-fondatore del progetto artistico-culturale 'L'Insonne', si sono occupati di sviluppare il concept del percorso espositivo, caratterizzato da un fil rouge che guida il visitatore in un'esperienza immersiva in quello che l'artista ha provato e trasposto nelle sue tele durante il periodo di forzato isolamento dovuto alla recente allerta pandemica. All'interno delle sale sarà presente anche una video-installazione dell'artista Danilo Fodale, fondatore dello 'Spazio Onirico' e di diversi progetti artistico-culturali tra i quali 'L'Insonne' e il 'Pagliorum'. (ANSA).