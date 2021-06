ANSA-IL-PUNTO/Covid: primi under 15 vaccinati in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 09 GIU - La Sicilia scende al secondo posto per i nuovi positivi che oggi sono 320 su 14.908 tamponi (2 sono i morti che avevano il virus). Stamattina primi vaccinati del nuovo target 12-15 anni alla Fiera del Mediterraneo ai Palermo.

Tra le 18 di ieri e le 12 di oggi si sono prenotati oltre 1400 solo sulla piattaforma dell'hub (https://fiera.asppalermo.org/); circa 300 sono gli adolescenti attesi oggi. Tra loro, anche Alessandro e Pietro Gabriel Giambanco, fratellini palermitani di 13 e 14 anni, vaccinati stamattina in Fiera. "Abbiamo impiegato più tempo ad arrivare con la macchina che a fare il vaccino: l'attesa è stata brevissima, la puntura non l'abbiamo neanche sentita. Fa più male mettere il cerotto dopo che fare l'iniezione", dicono. Accanto a loro, la mamma Debora Maida. In Sicilia tre musei per una sera saranno "trasformati" in hub vaccinali: con l'iniziativa Vaccinarte la salute incontra la cultura a Messina, Catania e Palermo. Accordo tra l'assessorato regionale alla Salute e quello dei Beni culturali, per incentivare l'adesione alla campagna anti-Covid e promuovere la valorizzazione dell'arte e del patrimonio museale siciliano. Si comincia domani dal MuMe-Museo regionale di Messina, per spostarsi giovedì 17 al Castello Ursino di Catania e giovedì 24 al Museo Salinas di Palermo.

Infine domani partirà il progetto di farmacovigilanza "ilmiovaccinoCOVID19.it" dedicato agli eventi avversi alla vaccinazione COVID-19. Il progetto, fortemente voluto dalla European Medicines Agency vedrà coinvolte - con il coordinamento del centro vaccinale dell'università di Verona - oltre 20 realtà ospedaliere e territoriali in Italia. L'ambulatorio vaccinale Covid-19 del policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo sarà una delle 4 Aziende - insieme all' ospedale Civico di Palermo, all'AOU Policlinico "G. Martino" e all'Asp di Messina - che parteciperanno al progetto in Regione Sicilia. (ANSA).