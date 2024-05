Vigilessa e marito morti, dubbi su ipotesi omicidio-suicidio

Non è chiuso il caso della morte dei due coniugi palermitani, il commercialista Pietro Delia e l'agente della polizia municipale Laura Lupo, trovati senza vita con ferite da arma da fuoco nella loro casa, in via Notarbartolo, lo scorso sabato mattina.

La prima ipotesi dell'omicidio-suicidio - la ricostruzione iniziale era che la donna, trovata con la pistola in mano, avesse ucciso il marito e poi si fosse sparata - lascia dei dubbi soprattutto alla luce delle autopsie svolte nei giorni scorsi.Laura Lupo, vigilessa in servizio all'ufficio del giudice di pace, aveva infatti due ferite causate dalla sua pistola d'ordinanza: una al collo, l'altra alla testa. Come è possibile che si sia sparata una prima volta e poi sia riuscita nuovamente a premere il grilletto colpendosi al capo e uccidendosi? si chiedono gli investigatori che stanno continuando a indagare.

D'altronde l'appartamento dei due, al terzo piano dell' immobile, era chiuso e non c'erano segni di effrazione, dato che aveva confermato la tesi dell'omicidio-suicidio, ma che ora non sembra più decisivo.

A far ritrovare i corpi dei genitori è stata la figlia che abita al piano di sotto. Non avendo notizie del padre con cui aveva un appuntamento di lavoro, preoccupata ha chiamato i vigili del fuoco che sono entrati in casa e hanno scoperto i cadaveri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA