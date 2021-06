Parigi: Cecchinato al 2/o turno, eliminato Travaglia

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Un promosso e un bocciato al primo turno del Roland Garros tra i due italiani scesi in campo oggi per primi, Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. A superare con successo l'esordio è stato il palermitano, che ha battuto in rimonta in quattro set (3-6, 6-1, 6-3, 6-4), il giapponese Yasutaka Uchiyama, n.115 del ranking.

Cecchinato al secondo turno avrebbe trovato proprio Travaglia, ma il marchigiano è stato invece sconfitto per 6-2, 6-4, 7-6, dall'australiano Alex De Minaur, che sarà quindi l'avversario da battere per l'azzurro rimasto in gioco. (ANSA).