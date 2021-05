Croce rossa: bandiera esposta in Municipio Palermo

(ANSA) - PALERMO, 08 MAG - In occasione della Festa della Croce Rossa Italiana, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha incontrato presso la sede istituzionale di palazzo delle Aquile una delegazione della Croce Rossa di Palermo per l'ormai tradizionale consegna della bandiera dell'associazione, che rimarrà esposta dai pennoni del palazzo per tutta la giornata.

"Grazie alla Croce Rossa - ha detto Orlando - presente in tutto il mondo. La Croce Rossa è stata ed è presente nella nostra città anche in questo tempo di pandemia, svolgendo una grande attività in rete con le realtà associative locali e con particolare attenzione ai più vulnerabili. Un grande impegno, una grande collaborazione, una azione capillare sul territorio sono caratteristiche di una azione che merita tutta la nostra ammirazione e gratitudine". (ANSA).