Rapina e botte a pensionato per 10 euro, un arresto dei Cc

(ANSA) - CATANIA, 13 APR - Roberto Samperi, 47 anni, di San Pietro Clarenza, è stato arrestato da carabinieri per rapina aggravata in concorso ai danni di un pensionato di 71 anni, che, il 26 marzo scorso, a Giarre, è stato picchiato da due banditi per rubargli 10 euro che aveva in tasca e due collane d'oro che indossava. Nei suoi confronti militari dell''Arma della stazione di Giarre, coadiuvati dai colleghi di Camporotondo Etneo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catania. La svolta nelle indagini è arrivata dalla visione del video dell'aggressione, ripresa da un sistema di videosorveglianza della zona. Il pensionato, intento a posare degli oggetti nel bagagliaio della sua auto, era stato avvicinato da un uomo incappucciato armato di una pistola e 'bloccato' da un'autovettura Volkswagen Polo guidata da un complice gli impediva di fuggire. Il bandito armato aveva 'perquisito' la vittima rubando i soli 10 euro che il 71enne aveva in tasca e poi, afferrandolo per il collo, gli aveva strappato con forza due catenine d'oro provocando però la sua inaspettata reazione. L'altro rapinatore, vedendo il suo complice in difficoltà, era sceso dall'autovettura ed aveva percosso con calci e schiaffi il malcapitato. I due erano poi fuggiti. Avviate le indagini i carabinieri sono risaliti a Samperi, proprietario dell'autovettura utilizzata per la rapina, la cui fisionomia corrisponde a quella dell'autore della rapina ripreso nel sistema di videosorveglianza. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Caltagirone. (ANSA).