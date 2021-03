Disabili: Onlus Modica vince bando,laboratori per 50 giovani

(ANSA) - RAGUSA, 12 MAR - 'Abilitiamo La Casa di Toti', è il nome del progetto vincitore del bando "Educare, un progetto per la vita" della Presidenza del Consiglio dei Ministri che permetterà a 50 giovani disabili (speciali e siblings) dai 15 ai 25 anni della provincia di Ragusa di essere inseriti in una serie di laboratori che si svolgeranno nella nuova struttura che sorge a Modica: un'antica dimora siciliana del 1700 trasformata in albergo etico, gestito da ragazzi speciali, che sarà inaugurato subito dopo Pasqua.

La Onlus modicana è stata selezionata dal Dipartimento per le politiche della famiglia di Palazzo Chigi. Saranno realizzati laboratori esperienziali di apprendimento per I 50 ragazzi, tra i quali il corso di cucina e hotellerie.

A sostenere l'impegno dell'associazione guidata da Muni Sigona, il messinese, esperto di progettazione eurepea e Terzo Settore, Carmelo Cutrufello, da tempo al fianco della fondatrice della realtà ragusana. "Sono felice di questo successo, non poteva sperare in un battesimo migliore per l'albergo etico che apriremo subito dopo Pasqua - afferma Muni Sigona - sapere che tra le prime attività potremo avviare questa serie di laboratori gratuiti rivolti al territorio mi riempie il cuore di gioia".

Si cercano, dunque, 50 ragazzi che verranno accolti dall'equipe degli esperti dello studio psicopedagogico 'Parentage'. Verranno attivati i seguenti laboratori: Cucina creativa dolce e salato, Il giardino e l'orto speciale, Grafica e pittura su tessuti, Musica d'insieme corporeo, Panificazione, Hotellerie e servizio ai tavoli e Fotografia. La selezione dei ragazzi è affidata agli esperti dello studio Parentage. Gli interessati possono collegarsi al sito www.lacasaditoti.it e compilare la manifestazione di interesse e spedirla a info@lacasaditoti.it (ANSA).