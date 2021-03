Aggredirono passanti, "Daspo Willy" per due fratelli a Mazara

Il questore di Trapani, Salvatore La Rosa, ha disposto l'applicazione del cosiddetto "Daspo Willy" nei confronti di due fratelli che, nei mesi scorsi, aggredirono e ferirono con dei cocci di bottiglia a Mazara del Vallo alcuni passanti che erano intervenuti per soccorrere una ragazza. I due si erano introdotti poi in un ristorante del centro per prendere dei coltelli. Ma bloccati dal titolare dell'esercizio commerciale, i due distrussero la saracinesca e la porta d'ingresso del locale ed inveirono contro i carabinieri. Per tale episodio erano stati entrambi arrestati e successivamente condannati. Da oggi e per due anni non potranno più frequentare e stazionare presso i locali pubblici mazaresi. In caso di violazione rischiano da 6 mesi a 2 anni di carcere ed una multa tra gli 8 mila e i 20 mila euro. (ANSA).