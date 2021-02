Per Palamara anche accusa corruzione atti giudiziari

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Nuove accuse per l'ex consigliere del Csm Luca Palamara nel corso dell'udienza preliminare in corso a Perugia. La procura ha infatti modificato il capo d'imputazione contestandogli i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari.

Stessi addebiti contestati all'imprenditore Fabrizio Centofanti e ad Adele Attisani.

I magistrati del capoluogo umbro hanno depositato nuovi atti nell'udienza che si è svolta oggi. Tra questi una corposa informativa della guardia di finanza, verbali di diversi testimoni e riscontri acquisiti nel corso delle indagini.

In particolare Palamara - al quale era stato contestato inizialmente il reato di concorso in corruzione per un atto d'ufficio - è accusato di avere acquisito informazioni riservate da pubblici ministeri di Roma e di Messina rendendole note a Centofanti. Da questi sarebbero poi passate - sempre in base alla ricostruzione accusatoria - all'avvocato Piero Amara.

Palamara avrebbe quindi ricevuto da Centofanti viaggi, soggiorni e lavori eseguiti da varie ditte presso l'abitazione di Adele Attisani, amica di Palamara e considerata "istigatrice" delle presunte condotte illecite.

La procura perugina è stata rappresentata dal capo dell'Ufficio Raffaele Cantone e dai sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano. (ANSA).