Mafia: summit boss in studio avvocato, in cella penalista

(ANSA) - PALERMO, 02 FEB - Per 2 anni i capimafia di diverse province siciliane si sono riuniti nello studio di un'avvocata di Canicattì finita in cella oggi nel blitz dei carabinieri del Ros che ha portato a 22 fermi. La legale, difensore di diversi mafiosi, era la compagna di un imprenditore già condannato per associazione mafiosa. Il suo studio era stato scelto come base logistica dei clan perché la legge limita le attività investigative negli uffici degli avvocati. L'inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Palermo. (ANSA).