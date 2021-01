Sicilia: Samonà incontra nuova soprintendente Palermo

(ANSA) - PALERMO, 18 GEN - L'assessore regionale dei Beni culturali Alberto Samonà ha incontrato la nuova soprintendente per i Beni Culturali di Palermo, Selima Giorgia Giuliano.

"Con la dottoressa Giuliano - sottolinea l'assessore Samonà - abbiamo condiviso l'idea di una soprintendenza sempre più attenta al nostro patrimonio culturale e, al contempo, al rapporto con i cittadini, in un'ottica di piena trasparenza e rispetto delle regole. Sono certo che la nuova Soprintendente saprà dare quell'impulso necessario a una realtà complessa come la nostra".

"Il mio obiettivo - spiega la Soprintendente Selima Giuliano - è quello di dare risposte ai cittadini in tempi brevi attraverso un istituto che sia vicino alla gente, attento ai progetti e a fianco dell'imprenditoria".

Nel corso dell'incontro, l'assessore e la soprintendente si sono soffermati sul ruolo strategico e fondamentale della soprintendenza di Palermo per le azioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ma anche quale servizio sempre più attento alla comunità". (ANSA).