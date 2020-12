ANSA-IL-PUNTO/COVID,sostegno psicologi nelle Asp siciliane

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Nella battaglia contro il Coronavirus scende in campo anche un gruppo di 300 psicologi che presteranno servizio nelle Asp e nei presidi ospedalieri di tutta la Sicilia. I professionisti saranno destinati nei vari distretti con incarichi di supporto psicologico sia telefonico che dal vivo per i pazienti in regime di ricovero e per il personale sanitario coinvolto nell'emergenza. L'iniziativa, con i fondi destinati all'emergenza Covid-19, è stata finanziata dall'assessorato alla Salute. In alcune province sono stati già sottoscritti i primi contratti ed effettuati gli incontri tra pazienti e psicologi. "L'emergenza psicologica - spiega Gaetana D'Agostino, presidente dell'Ordine degli psicologi della Regione Siciliana - non si concluderà necessariamente con quella sanitaria e dunque mi auguro che gli interventi del governo regionale, considerato il grande lavoro di adeguamento effettuato dalle Asp per accogliere un elevato numero di professionisti, possano essere duraturi" Intanto il report segnala che sono 1.065 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.974 tamponi eseguiti. I decessi sono 29, che portano il totale a 2.059. Con i nuovi casi sono a 35.176 gli attuali positivi, con un decremento di 793 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.371 siciliani, 39 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1188 dei quali in regime ordinario 37 in meno rispetto a ieri; 183 in terapia intensiva 2 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1.829.

E da questa mattina sono sospese le attività al nido Pantera Rosa, nel quartiere Altarello a Palermo, per un caso Covid tra il personale. Le famiglie di bambine e bambini che frequentano la struttura sono state avvisate ieri dell'interruzione del servizio educativo. All'interno dell'asilo nido è stata avviata la procedura per la sanificazione e si è provveduto a dare la comunicazione dei nominativi dei contatti al Dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale. (ANSA).