ANSA-IL-PUNTO/COVID, in Sicilia solo 0,41% scolari positivo

(ANSA) - PALERMO, 03 DIC - Su 451.845, bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria, e di primo grado, 1838 sono risultati positivi al covid 19 lo 0,41%. Il rapporto medio tra alunni positivi e classi con scolari positivi è dell'1,25%. Il campione riguarda il 98% di 570 scuole finora rilevate. La situazione epidemiologica nelle scuole siciliana, al 2 dicembre, è stata resa nota dall'ufficio scolastico regionale. Il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi analizza - dice l'ufficio scolastico - la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi.

In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni).

Intanto sono 1.294 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.581 tamponi effettuati. Sono 34 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.650.

Con i nuovi casi salgono a 39.780 gli attuali positivi, con un decremento di 49 casi. Di questi 1.686 sono i ricoverati, meno 128 rispetto a ieri: 1.465 pazienti in regime ordinario (-29) e 221 (+1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 38.094 persone. I guariti sono 1.211. (ANSA).