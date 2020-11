ANSA-IL-PUNTO/COVID, al Teatro Massimo 17 coristi positivi

(ANSA) - PALERMO, 27 NOV - Al Teatro Massimo di Palermo sono risultati positivi al Covid diciassette coristi. Lo conferma il sovrintendente dell'ente lirico Francesco Giambrone.

"Immediatamente sono stati disposti i tamponi per l'orchestra e per tutti i dipendenti del teatro. "Gli esami vengono effettuati regolarmente tra il personale e gli artisti, anche per questo sono stati intercettati i 17 positivi tra i componenti del coro.

Inoltre, ogni volta che si fanno le prove gli ambienti sono sottoposti a sanificazione", fanno sapere dal Teatro Intanto sono 1.566 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.635 tamponi effettuati. Sono 47 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.418.

Con i nuovi casi salgono a 39.083 gli attuali positivi con un incremento di 575. Di questi 1789 sono i ricoverati, 9 in meno rispetto a ieri: 1.539 pazienti in regime ordinario e 250 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 37.294 persone. I guariti sono 944. Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 469, Catania 332, Messina 135, Ragusa 86, Trapani 48, Siracusa 84, Agrigento 149, Caltanissetta 52, Enna 211. (ANSA).