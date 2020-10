Ponte Stretto: De Micheli, valutiamo collegamento rapido

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Una commissione si è insediata e sta facendo le sue valutazioni per la possibilità di un collegamento rapido e stabile tra Reggio Calabria e Messina". Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli partecipando a un evento digitale di Pwc, sottolineando che "vent'anni fa un ponte sullo Stretto avrebbe collegato due deserti infrastrutturali, oggi no". "Abbiamo in Calabria la Statale 106 ionica aperta e lo studio di fattibilità dell'Alta Velocità tra Salerno e Reggio Calabria - ha spiegato - e in Sicilia ci sono gare incorso per l'Alta Velocità per 1,6 miliardi". "Sono regioni che stanno vincendo la tirannia della distanza", ha osservato De Micheli ricordando che "ci sono più progetti, oltre a quello del ponte, anche un collegamento sottomarino proposto da Saipem, stiamo facendo tutte le valutazioni per l'eventuale progetto". (ANSA).