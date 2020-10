Morto principe discendente dei Florio, lo ricorda Parietti

(ANSA) - PALERMO, 11 OTT - "Giuseppe, sei stato l'uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l'amico più grande della vita. Sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l'animo con gentilezza e sorriso". Con queste parole su Instagram Alba Parietti ricorda il principe Giuseppe Lanza di Scalea, discendente dei Florio e figlio di Maria Arabella Salviati morto a 74 anni . Fu che il compagno di Parietti per circa 8 anni tra la fine degli anni Novanta e inizio Duemila. "Sono stata onorata e fortunata ad averti al mio fianco prima, e come amico poi: avrei dato un braccio per te . - aggiunge la showgirl torinese - Ci siamo voluti veramente un bene dell'anima. Eri e sarai sempre il mio migliore amico, il mio pilastro, mio padre, mio fratello, la persona di cui più mi fidavo al mondo". (ANSA).