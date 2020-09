Coronavirus: 96 positivi in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Sono 96 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 2.043 positivi di cui 173 ricoverati in ospedale, 14 in terapia intensiva, 1.856 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.596 casi dall'inizio dell'epidemia. I tamponi eseguiti sono 5.498. Dei nuovi casi 8 ad Agrigento, 15 a Catania, 2 a Enna, 8 a Messina, 26 a Palermo, 4 a Ragusa, 9 a Siracusa e 24 a Trapani. (ANSA).