Dj morta: si studia nuovo video su sua presenza a Sant'Agata

(ANSA) - MESSINA, 13 AGO - Un video girato da telecamere di videosorveglianza private a Sant'Agata di Militelo (Me) riprenderebbe chiaramente la presenza dell'opel Corsa di Viviana Parisi,43 anni, trovata morta nelle campagne di Caronia. Lo riporta oggi la Sicilia. Ambienti giudiziari confermano la presenza del filmato che attesterebbe la presenza della donna in quei 22 minuti nel comune nebroideo, senza aggiungere nulla sul contenuto. Il video sarebbe stato ripreso da una telecamere di videosorveglianza private. Per gli investigatori conterrebbe "interessanti dettagli" del passaggio dell'Opel Corsa a Sant' Agata di Militello. Non è dato sapere se l'importanza attribuita a questo nuovo elemento sia legata al "cosa" si vede o al "dove" il video è stato ripreso.

Intanto proseguono per il decimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni scomparso con la madre lo scorso 3 agosto, da parte di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia e finanza nelle campagne di Caronia e Sant'Agata di Militello (Me). (ANSA).