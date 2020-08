++ Dj morta:Pm,in video è con Gioele in auto a Sant'Agata ++

(ANSA) - SANT'AGATA DI MILITELLO, 13 AGO - Gioele era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall'autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant'Agata di Militello. E' quanto si evince dalla visione di un filmato registrato da una telecamera privata nel paese della costiera Tirrenica. Lo conferma il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. "Abbiamo acquisito un video a Sant'Agata di Militello - spiega il magistrato - in cui si vedono la mamme e il bambino. E' un punto importante per il proseguo delle indagini".

Intanto proseguono per il decimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni scomparso con la madre lo scorso 3 agosto, da parte di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri,polizia e finanza nelle campagne di Caronia e Sant'Agata di Militello e oggi in prefettura a Messina ci sarà un vertice di tutte le forze impegnate per decidere le strategie di ricerca nei prossimi giorni.