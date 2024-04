Benfari direttore della Rete museale belicina di Gibellina

L'architetto Michele Benfari, ex soprintendente ai Beni culturali di Agrigento, è il nuovo direttore della Rete museale e naturale belicina, che ha sede nella Fondazione Orestiadi di Gibellina. A nominarlo è stato il presidente dell'associazione Rete museale Giuseppe Maiorana.

L'incarico a Benfari sarà formalmente ratificato giovedì 2 maggio, nella sede del Cresm di Gibellina, e durerà quattro anni.

"È un riconoscimento - dice Benfari - che mi ripaga di tutte le esperienze che ho fatto per la cultura, a partire dagli anni in cui ho lavorato a Palermo, nel gabinetto dell'allora assessore Granata. Sono lusingato che il presidente Maiorana e il consiglio direttivo dell'associazione mi abbiano dato questa opportunità".

La Rete museale e naturale belicina raggruppa diversi itinerari (antropologico, archeologico, contemporaneo, della memoria e naturalistico) all'interno di un sistema che comprende i parchi archeologici di Agrigento, Segesta, Selinunte e le diverse tipologie di musei (dagli etnoantropologici a quello d'arte contemporanea) sparsi tra le province di Agrigento, Palermo e Trapani: Campobello di Mazara, Camporeale, Castelvetrano, Contessa Entellina, Gibellina, Mazara del Vallo, Menfi, Partanna, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa e Vita. Sono gestiti dalla rete, infine, anche le riserve naturali delle grotte di Entella e di Santa Ninfa.



