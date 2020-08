Gabriele Lavia a Museo Naxos per 'Comunicare l'antico'

(ANSA) - NAXOS, 07 AGO - Con la presenza di Gabriele Lavia, reduce dal grande e atteso ritorno al Teatro Antico di Taormina per il cartellone della Fondazione Taormina Arte nella duplice veste di regista e attore - riparte martedì 11 agosto alle 19.30 nel Museo di Naxos "Comunicare l'Antico", progetto realizzato in sinergia tra il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, e Naxoslegge, la cui direzione artistica è a cura di Fulvia Toscano. Alla conversazione con l'autore parteciperà anche il segretario generale della Fondazione Taormina Arte Sicilia Ninni Panzera. Gabriele Lavia sarà a Naxos dopo aver diretto a Taormina "Medea" di Euripide ed aver portato in scena come attore "Il sogno di uomo ridicolo", di Dostoevskij.

Proprio la riscrittura dei classici - la loro rimodulazione e adattamento al sentire della società contemporanea - sarà il tema della conversazione condotta da Panzera e dalla Toscano, che spiega: "Affronteremo a Naxos un vero viaggio lungo le strade della riscrittura dell'antico, una delle sfide più seduttive a cui sono chiamati registi, attori e drammaturghi. E lo faremo grazie alla eccezionale presenza di Lavia, un maestro del nostro teatro, protagonista della scena, interprete raffinato e profondo della drammaturgia classica e contemporanea che, dopo i due spettacoli con cui la grande prosa farà ritorno al Teatro Antico, si concederà a un incontro più colloquiale con il suo pubblico nell'area archeologica di Naxos". (ANSA).