Ocean Viking a Porto Empedocle

(ANSA) - AGRIGENTO, 06 LUG - L'Ocean Viking - con a bordo 180 migranti salvati in acque internazionali - è arrivata in rada di Porto Empedocle (Agrigento) poco prima delle 5. Il trasbordo sulla nave-quarantena Moby Zazà avverrà, se non ci saranno direttive dell'ultim'ora da parte del Viminale, direttamente in rada. Alla nave non è stato, infatti, assegnato nessun "porto sicuro". La nave, per ordine della Capitaneria di porto, è, dunque, ferma in rada davanti al porto. E in rada c'è anche la Moby Zazà e la nave di un'altra ong: la Sea Watch3.

Arriveranno più tardi, invece, gli esiti dei tamponi Covid 19 ai quali, ieri, sono stati sottoposti i migranti e il trasbordo avverrà soltanto dopo che giungeranno i risultati dei test: verosimilmente nel pomeriggio. (ANSA)