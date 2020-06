Ustica: Fico, deve essere una questione di Stato

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - "E' chiaro che Ustica è una ferita immensa per tutto il nostro Paese. Ustica, come ho sempre ricordato, deve essere una questione di Stato e tutto lo Stato deve sentire il senso profondo di questa ferita. Noi siamo un Paese grande, una Repubblica forte, ma su questa vicenda dobbiamo fare tutti molto di più". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, oggi a Bologna per il 40/o anniversario della strage di Ustica. (ANSA).