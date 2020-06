Da Trento alla Sicilia, "Filicudi è mia seconda casa"

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Ha atteso con impazienza la riapertura tra le Regioni, dopo il lungo lockdown, per potere finalmente tornare nella "sua" Filicudi, l'isola delle Eolie che ha eletto alcuni anni fa come "buen retiro" dove trascorre diversi mesi all'anno. Claudio Maritone, sposato, due figli, di professione restauratore, originario di Sanremo ma che da diversi anni vive a Trento con la famiglia, questa mattina è stato il primo turista a sbarcare nell'arcipelago eoliano dopo un lungo viaggio per raggiungere la Sicilia: prima in aereo a Catania, poi in auto fino a Milazzo, infine sul traghetto diretto a Lipari. Il villeggiante accetta di scambiare qualche battuta mentre sta facendo le ultime compere sull'isola, in attesa di prendere l'aliscafo diretto nel pomeriggio a Filicudi, dove ha una piccola casetta sopra il borgo marinaro di Pecorini. "L'ho comperata tanti anni fa - racconta - e tutto il mio tempo libero lo trascorro lì insieme a mia moglie. E' il mio luogo del cuore, il posto dove riesco a rilassarmi immerso davanti al paesaggio unico di queste isole. Solo qui mi sento veramente a casa". A Filicudi sono tanti i vip che hanno comprato casa, dalla presidente del Maxxi Giovanna Melandri al giornalista Giovanni Minoli, all'attore Luca Barbareschi, ma Claudio Maritone ha scelto l'isola non per la sua mondanità ma come un "rifugio" nel quale tornare ogni volta che può. "Dopo questi mesi di quarantena forzata - spiega - non vedo l'ora di essere nella mia casa di Pecorini e lasciarmi questo periodo alle spalle". Da buon ligure Claudio ama il mare, anche se assicura che quello delle Eolie ha un fascino particolare: "La prima cosa che farò non appena arrivo? Di sicuro un bagno. Il viaggio è stato lungo, abbiamo dovuto superare tanti i controlli ma adesso mi attende finalmente il mare delle Punte, il posto di Filicudi che più amo". (ANSA).