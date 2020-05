Ars: sì maxi-emendamento spesa da 11,75 mln

(ANSA) - PALERMO, 2 MAG -Con voto palese l'Ars ha approvato il maxi-emendamento che prevede una spesa complessiva di 11,758 milioni di fondi regionali, definita 'tabella h' dalle opposizioni. Numerosi i deputati di M5s e Pd che si erano iscritti a parlare per contestare il maxi-emendamento, frutto di colloqui avvenuti in commissione Bilancio durante la pausa. "E' una maxi-marchetta" l'ha definita il deputato Nello Dipasquale (Pd), mentre Nunzio Di Paola (M5s) ha affermato: "Questa è la vera manovra di questa maggioranza, ve ne assumerete la responsabilità". "Mi stavo iniziando a preoccupare, questa è una tradizione: anche in tempi di Covid è arrivato questo lancio di caramelle vere, e non sono i Poc che vanno concordati con Roma e l'Ue, ma soldi veri. Rieccola la tabella h", ha sostenuto Angela Foti (M5s).