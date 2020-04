Luce in camere vuote, messaggio hotel

(ANSA) - PALERMO, 10 APR - Un cuore, formato da quadrati luminosi, campeggiato nella notte sulla facciata dell'albergo Nh di Palermo. La catena internazionale di alberghi ha deciso di usare la luce come un pennello e la facciata del suo hotel come una tela, per trasmettere fiducia nel prossimo disegnando loghi e messaggi visibili. Utilizzando le luci delle camere vuote l'hotel vuole "trasmette" speranza e fiducia. L'iniziativa è stata intrapresa anche nelle altre sedi della catena alberghiera. (ANSA).