Prima tappa a Sassari per il Job Day 2023

I Job Day Sardegna organizzati dall'Assessorato regionale del Lavoro e dall'Aspal sono partiti a Sassari con il primo dei sei appuntamenti che si terranno in tutta l'isola per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Nella sede di Promocamera l'inaugurazione non poteva andare meglio: tremila iscritti, seimila candidati e 1.200 colloqui in presenza, oltre ai seminari e laboratori allestiti per l'orientamento di mille studenti delle scuole superiori.

Gli oltre cinquanta stand delle imprese e dei vari enti di formazione del territorio sono stati presi d'assalto per colloqui di lavoro o per avere semplici indicazioni sui settori produttivi quali commercio, turismo, information technology, servizi alle imprese e alla persona. Al taglio del nastro erano presenti l'assessora regionale del Lavoro, Ada Lai, la direttrice generale di Aspal, Maika Aversano, e da remoto anche la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenuta in videoconferenza per sottolineare l'impegno del Governo per le politiche occupazionali.

"Questo incontro tra imprese, disoccupati e studenti è l'ideale per costruire un nuovo mondo del lavoro, che aiuti i giovani a valorizzare le loro esperienze e loro competenze, ma soprattutto a trovare un'occupazione, mettendo insieme la domanda con l'offerta di lavoro. I posti non mancano, nel territorio di Sassari ci sono 2.000 vacancies e questi posti di lavoro stanno aspettando voi studenti", ha affermato Ada Lai.

"Con gli eventi job day, territorio per territorio stiamo cercando di creare un canale di comunicazione privilegiato tra le imprese che cercano forza lavoro e le persone alla ricerca di un'occupazione", ha sottolineato Maika Aversano, direttrice generale dell'Aspal. Le prossime tappe sono Olbia il 14 febbraio, Nuoro il 28 febbraio, Oristano il 7 marzo, Tortolì il 16 marzo. Chiusura a Cagliari il 30 e 31 marzo.