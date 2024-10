Altre due piantagioni di marijuana sequestrate nel Nuorese

Continua l'operazione di contrasto alla produzione e allo spaccio di marijuana da parte delle forze dell'ordine nel Nuorese. Circa mille piante, per un peso di 4,5 tonnellate e con un thc 30 volte superiore alla norma, sono state sequestrate nelle campagne di Ollolai dagli agenti della Questura di Nuoro e del commissariato della polizia di Gavoi, durante un servizio antidroga predisposto dal questore Alfonso Polverino.

Nell'operazione sono scattate due denunce, una per produzione e traffico di sostanze stupefacenti e l'altra per il conduttore del fondo.

Altri 5 chili di marijuana e 167 grammi di hashish sono stati sequestrati in località Sos Deghinos a Sindia, nell'operazione portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Macomer con i colleghi delle stazioni di Sindia e Suni. Durante i controlli è stato arrestato un 20enne, che dopo la convalida dell'arresto da parte del Gip di Oristano ha patteggiato la pena di 22 mesi di reclusione.

La scoperta della droga è avvenuta mentre i militari erano impegnati nel controllo di un'azienda agricola per il censimento del bestiame in relazione ai casi di Lingua blu registrati nella zona. Durante le verifiche all'esterno dei capannoni, hanno trovato un sistema di tubature per un impianto di irrigazione a goccia, che il proprietario ha provato a giustificare sostenendo di aver messo a dimora, anni prima, una piantagione di canapa legale. Spiegazione di cui i carabinieri non si sono accontentati e hanno proceduto alla perquisizione dell'intera azienda rinvenendo, occultati accuratamente all'interno di un bidone in plastica, i 5 chili di marijuana e 167 grammi di hashish, sottoposti subito a sequestro.



