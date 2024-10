Maxi piantagione di marijuana a Bortigali, quattro arresti

Una maxi piantagione di marijuana, del valore di circa 1 milione e mezzo di euro, è stata scoperta e sequestrata nelle campagne di Bortigali tra un terreno coltivato in località Padru Mannu e un vicino capannone per la lavorazione: 800 le piante coltivate e 1.500 quelle già in fase di essicazione.

L'operazione, eseguita dai carabinieri della Compagnia di Macomer e della stazione di Bortigali, ha portato a quattro arresti. A finire in manette un 34enne di Bortigali, un 31enne di Silanus, e due giovani di 28 e di 25 anni, rispettivamente di Orani e Orgosolo. I quattro, fermati per un controllo di routine, sono apparsi nervosi e le loro dichiarazioni confuse e contradditorie hanno portato gli investigatori dell'Arma ad approfondire le verifiche.

Le indagini, con numerosi interrogatori di persone informate sui fatti, perquisizioni, servizi di osservazione e consultazione delle banche dati, hanno consentito ai carabinieri di rinvenire, in alcuni terreni in località padru Mannu a Bortigali riconducibili ai quattro arrestati, una piantagione di oltre 800 piante di marijuana curate con un sistema di irrigazione a goccia. Nell'area circostante inoltre, gli investigatori attirati da un forte odore di marjuana hanno scoperto all'interno di un capannone altre 1.500 piante già in fase di essiccazione, numerosi ventilatori e tutto il materiale per la lavorazione delle piante di canapa illegale, come accertato dagli esami di laboratorio.



