Seguiti dai carabinieri perchè sospettati di spaccio, due uomini di Arzachena di 31 e 40 anni sono stati arrestati dai carabinieri perchè in casa nascondevano 4 chili di droga tra cocaina, hashish, marijuana e ketamina. Parte dello stupefacente era già stato suddiviso in dosi pronte per essere vendute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA