Todde, maggioranza ha porte aperte, su staff serve esperienza

"La mia maggioranza ha la porta sempre aperta per cui ci stiamo sentendo continuamente, anche relativamente alle attività che stiamo portando avanti, quindi ben venga un confronto che sarà fissato nei prossimi giorni": risponde così la presidente della Regione Alessandra Todde ai giornalisti sulla richiesta avanzata da Progressisti e La Base di una riunione di coalizione.

Risponde anche alle polemiche sollevate dall'opposizione sull'attribuzione degli incarichi di staff: "Io credo che sia importante, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti operativi, quindi non figure politiche, basarci anche sull'esperienza degli uffici e sulla capacità delle persone, quindi nella scelta abbiamo cercato di fare leva anche su questo - spiega - A noi l'esperienza pregressa serve, soprattutto perché alcuni componenti della giunta sono alla prima esperienza, quindi avere il contesto pregresso è indispensabile per non pesare sulle decisioni, per ricostruire lo storico molto velocemente e saper distinguere anche sulle priorità".

E rivolta alla minoranza dice: "Loro hanno usato quella legge a larghe mani e non ci facciamo dare lezioni di buongoverno da chi ha poi lasciato queste macerie. Stiamo facendo tardi la notte per riuscire a venire a capo di una situazione che, vi posso garantire, non è delle migliori. Avere persone che possano lavorare è essenziale", conclude la governatrice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA