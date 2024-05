Prende il fucile del padre e parte un colpo, muore un 14enne

Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando le armi del padre in casa a Villasalto, nel sud Sardegna. Da quanto si apprende, sarebbe partito inavvertitamente un colpo che non ha lasciato scampo all'adolescente. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri della Compagnia di San Vito che si stanno occupando di ricostruire la tragedia. Erano circa le 16 quando si è sentita la fucilata che ha centrato in pieno il volto del ragazzino. Oltre al fucile, il 14enne stava maneggiando anche altre armi custodite nell'abitazione dal padre. Al momento l'ipotesi più avvalorata è quella dell'incidente: un colpo partito per errore. I carabinieri del Ris di Cagliari stanno effettuando i rilievi balistici in casa, mentre i militari di San Vito sono impegnati a raccogliere le prime testimonianza di parenti e amici della giovane vittima.

