All'Asinara un cimitero di animali per alimentare i grifoni

Per la prima volta in Italia, in un parco nazionale si realizza un carnaio aziendale. Succede sull'isola dell'Asinara, dove nell'ambito del progetto di conservazione dei grifoni, Life safe for vultures, è stata creata la struttura che consentirà agli operatori del parco di smaltire le carcasse degli animali presenti sull'isola e morti per cause naturali.

A realizzare il carnaio aziendali sono stati i tecnici del dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università di Sassari, capofila del progetto.

Quello appena costruito è il cinquantesimo carnaio aziendale presente in Sardegna grazie a Life under griffonn wings e a Life safe for vultures, che ha raccolto l'eredità del precedente progetto con l'obiettivo di estendere a tutta la Sardegna i risultati conseguiti tra il 2015 e il 2020 nel quadrante nordoccidentale dell'isola.

La rete dei carnai aziendali garantisce il fabbisogno alimentare della crescente popolazione sarda di grifoni. Ma è importante almeno per altri due motivi. Anzitutto la realizzazione del carnaio aziendale consente a ciascun allevatore un notevole risparmio nello smaltimento delle carcasse animali.

Inoltre, per il sistema zootecnico operante all'interno delle zone Natura 2000, rappresenta un'occasione di sviluppare nuova economia attraverso la creazione di un circuito turistico dedicato a chi ama le attività all'aria aperta, dal birdwatching all'escursionismo sino alla fotografia naturalistica, favorendo le aziende nella promozione delle proprie eccellenze produttive.





