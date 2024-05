L'Università di Cagliari premiata per sostenibilità ambientale

Acquisti e organizzazione di eventi a basso impatto ambientale: premio Compraverde Buygreen 2024 - sezione Bando Verde 2024 all'Università di Cagliari. La consegna del riconoscimento a Roma nel corso dell'appuntamento internazionale che ogni anno riunisce i principali protagonisti coinvolti nella diffusione e nell'attuazione degli acquisti di beni e servizi sostenibili e nella costruzione di modelli di sviluppo per la transizione ecologica.

È stata la dirigente della direzione acquisti appalti e patrimonio, Michela Deiana, a ritirare il premio assegnato "per aver scelto di veicolare, attraverso gli eventi, l'immagine di un ateneo sempre più sostenibile e attento alle tematiche della difesa dell'ambiente, inserendo nei documenti di gara tutte le clausole applicabili relativi al servizio di organizzazione e realizzazione di eventi", si legge nella motivazione. Grande attenzione è stata posta al rispetto delle certificazioni internazionali.

Per l'Università, l'assegnazione del premio rappresenta "una tappa del lungo e articolato percorso che l'ateneo ha intrapreso per raggiungere una sempre maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale. Tutte le azioni e i progetti - precisa - sono coordinate da un apposito team, composto da figure di alta specializzazione".



