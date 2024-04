Scontro sulla Sassari-Olbia, 5 feriti di cui uno grave

Forse un sorpasso azzardato sarebbe la causa di un incidente verificatosi questa mattina poco dopo le 7 lungo la strada Sassari-Olbia all'altezza del bivio di Berchidda, al chilometro 50, nel tratto in cui la carreggiata è ancora a due corsie.

Cinque le persone coinvolte trasportate in codice rosso agli ospedali di Sassari e Olbia, una di questa è in condizioni gravi e ha raggiunto il Santissima Annunziata a bordo dell'elisoccorso.

Il tratto stradale è stato chiuso per alcune ore per consentire alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco arrivati sul posto di effettuare i rilievi e la rimozione dalla carreggiata dei veicoli coinvolti. La strada è stata già riaperta al traffico.



