Emergenza idrica a Esporlatu e Burgos, interviene Abbanoa

Abbanoa interviene in soccorso dei Comuni del Goceano che, pur avendo una gestione autonoma per l'erogazione delle risorse idriche, hanno patito problemi di autosufficienza. Lunedì prossimo i tecnici della società che opera su tutto il territorio isolano eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria e di efficientamento dell'acquedotto Goceano.

Saranno installate delle nuove apparecchiature idrauliche per la regolazione delle pressioni nella condotta adduttrice, così da consentire una gestione ottimale del servizio idrico.

Il problema e il conseguente intervento interessano i Comuni di Esporlatu e di Burgos, che non sono gestiti da Abbanoa ma che, a causa dell'insufficienza di fonti proprie di approvvigionamento, sono dipendenti dall'alimentazione "a bocca di serbatoio" da parte del gestore unico. Durante i lavori l'acqua sarà garantita tramite le scorte accumulate nei serbatoi comunali fino al loro esaurimento.



